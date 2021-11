The Last of Us, Joel e Sarah si rincontrano (preparate i fazzoletti)

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti della generazione di PS4, in grado di coinvolgere una miriade di giocatori oggi come ieri.

Come se avessimo bisogno di qualcos’altro per versare una valle di lacrime, qualcuno ha deciso di riunire Joel e sua figlia Sarah, di nuovo insieme in un’emozionante fan art.

Nessuno può dimenticare la sequenza in cui i due cercano di fuggire nel prologo del primo TLOU, un prologo che vede la figlia dodicenne di Joel perdere la vita dopo essere stata colpita da un soldato.

Si tratta di fatto di una delle scene più strazianti della storia dei videogiochi, seconda solo alla morte dello stesso Joel per mano di Abby in The Last of Us Part II.

Ora, come riportato da DualShockers, Peng Lian, un illustratore di Pechino, Cina, ha realizzato un’immagine bellissima ed emozionante di Joel e Sarah che finalmente si incontrano di nuovo.

Naturalmente, Sarah non è invecchiata e conserva ancora la sua innocenza di bambina mentre guarda suo padre Joel quasi incredula, come se i due si fossero incontrati in un ideale paradiso.

Ma non solo: di recente qualcuno ha pubblicato anche le concept art di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II, tanto per commuoverci ancora un po’.