The Last of Us Part II, le concept art ufficiali di “quella” scena vi sconvolgeranno

The Last of Us Part II è un gioco realmente unico ed emozionante, visto che parliamo di uno dei titoli usciti su PlayStation 4 più incisivi dell’intera generazione.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel ha infatti lasciato un solco nel cuore dei giocatori, anche per via dei temi molto delicati affrontati durante tutta l’avventura (dal tema della vendetta, al perdono, passando per il senso della vita e della morte).

Del resto, Naughty Dog ha da poco confermato di essere al lavoro su un titolo multiplayer dedicato alla serie, come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa sulle nostre pagine.

Senza contare che il director Neil Druckmann avrebbe da poco anticipato sui social di essere attualmente al lavoro su “quel” gioco, che potrebbe tranquillamente essere The Last of Us Part III.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio.

Via Reddit, un giocatore ha pubblicato le concept art di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II, ossia quelle della morte di Joel per mano di Abby.

Le due immagini, che trovate poco sotto, sono prese dal libro di illustrazioni ufficiali dedicato al gioco chiamato The Art of The Last of Us Part II.

La prima mostra Ellie che abbraccia il corpo ormai esanime del suo “padre” adottivo, seguita da una seconda illustrazione che mostra un gruppo di sopravvissuti chiudere il cadavere dell’uomo in un sacco, con Dina che stringe alle spalle la giovane co-protagonista.

Ricordiamo anche che il primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog diventerà durante il prossimo anno una vera e propria serie TV prodotta da HBO e che promette di essere davvero molto fedele al gioco originale.

In attesa che Naughty Dog confermi ufficialmente la lavorazione del nuovo capitolo, via Reddit alcuni fan hanno in ogni caso iniziato a fantasticare circa la trama della Part III.