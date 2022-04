The Last of Us, qualcuno ha realizzato un tatuaggio davvero epico

The Last of Us è uno dei giochi più significativi degli ultimi anni, tanto che un fan si è ora tatuato sulla gamba un’immagine realmente sorprendente.

L'avventura di Ellie e Joel è infatti un gioco che ha lasciato un segno nel cuore e a quanto pare anche sul corpo dei giocatori.

Solo pochi giorni fa sono emersi nuovi dettagli sul remake, il quale potrebbe infatti vedere la luce su PS5 piuttosto presto.

Ora, mentre si inizia a ipotizzare che il rifacimento possa vantare una storia più lunga e migliore, i fan hanno capito come ingannare l’attesa.

Come riportato anche da DualShockers, un utente di Reddit nonché fan sfegatato di The Last of Us ha recentemente mostrato alla community il suo nuovo ed epico tatuaggio sulla gamba, con alcuni dei personaggi e delle immagini più iconiche di tutta la serie.

Il tatuaggio in questione, che può essere visto nella clip sottostante, inizia proprio alla caviglia e continua poi su tutta la gamba, fino alla parte superiore della coscia.

È facile notare tutti i dettagli inclusi nell’epico tatuaggio, che presenta Ellie, Joel, un clicker e l’iconica giraffa presente nell’originale The Last of Us.

Naturalmente, tra le sezioni più grandi del tatuaggio, si possono notare anche dettagli come il logo delle Lucciole e una sezione del tatuaggio del braccio di Ellie.

Restando in tema, TLOU è talmente bello che qualcuno ha deciso anche di recente di creare un vero e proprio clone del gioco in Unreal Engine 5, davvero splendido.

Ma non solo: alcuni mesi fa, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames, abbiamo deciso di pubblicare uno speciale davvero molto intenso, dedicato ovviamente al titolo prodotto da Neil Druckmann e soci.

Infine, avete letto che nonostante tutto l’uscita di The Last of Us Part III potrebbe non essere così lontana?