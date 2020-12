The Last of Us Parte II vince (ancora) un GOTY, e non sarà l’ultimo

The Last of Us Parte II, il capolavoro targato Naughty Dog e disponibile in esclusiva su console PS4, si è di recente portato a casa il premio di Gioco dell’Anno ai The Game Awards 2020, i quali hanno decretato i migliori titoli di questo 2020 ormai agli sgoccioli.

Ma non solo: il gioco con protagonista Ellie uscito lo scorso mese di giugno, ha vinto il premio più ambito in occasione dei PlayStation Blog Awards (ossia il premio dedicato ai migliori titoli per PS4 e PS5 usciti quest’anno).

Ora, la redazione di Game Informer ha decretato i 10 migliori giochi del 2020 e -nenache troppo a sorpresa – The Last of us Parte II vince il titolo più ambito di gioco migliore dell’anno. A seguire, il roguelike Hades di Supergiant Games (che ha da poco vinto il GOTY di IGN USA) e l’action adventure open world Ghost of Tsushima di Sucker Punch (favorito dagli sviluppatori nipponici).

Poco sotto, la Top 10 di Game Informer (a scalare):

10. Immortals Fenyx Rising

9. Final Fantasy VII Remake

8. Half-Life: Alyx

7. Assassin’s Creed Valhalla

6. Animal Crossing: New Horizons

5. Ori And The Will Of The Wisps

4. Yakuza: Like A Dragon

3. Ghost Of Tsushima

2. Hades

1. The Last Of Us Part II

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che il titolo «abbraccia lo sdoganamento totale di temi sociali delicati, la truce rappresentazione della violenza mai fine a se stessa, il realismo di un mondo per nulla dissimile da quello reale.»

Infine, vi suggeriamo anche di leggere – o rileggere – il nostro speciale d’opinione titolato “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”.