Gli sviluppatori giapponesi votano il GOTY, e non è The Last of Us Part II

Gli sviluppatori giapponesi hanno espresso le loro preferenze in materia di GOTY e, diversamente dal parere espresso dai più popolari The Game Awards, la scelta non è ricaduta su The Last of Us Part II.

I voti raccolti da Famitsu come ogni anno tra gli sviluppatori e le personalità del gaming nipponico (tra cui doppiatori e mangaka) hanno infatti visto trionfare Ghost of Tsushima.

L’action adventure a mondo aperto di Sucker Punch ha avuto un grande e probabilmente inaspettato successo tra i critici giapponesi, e gli stessi sviluppatori asiatici si sono tolti il cappello di fronte al lavoro dello studio californiano.

Questa la top 5 firmata dagli sviluppatori giapponesi:

Ghost of Tsushima​ Animal Crossing: New Horizons​ Final Fantasy VII Remake​ Sakuna: Of Rice and Ruin​ Fall Guys: Ultimate Knockout​

Curiosamente, The Last of Us Part II non compare neppure nei primi cinque posti, segno che il titolo di Naughty Dog non ha avuto una particolare risonanza da quelle parti.

Pur avendo vinto a The Game Awards, la seconda parte dell’epopea di Ellie è uscita sconfitta pure alle votazioni del portale americano di IGN.

Negli ultimi due anni sono stati sempre esclusive PlayStation a trionfare.

Nel 2018 l’aveva spuntata Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games, grazie ad un’IP popolarissima come quella dell’Uomo Ragno in Giappone, mentre nel 2019 lo scettro era finalmente finito tra le mani di uno sviluppatore giapponese, Kojima Productions, per Death Stranding su PS4.