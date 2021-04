The Last of Us Parte II vince ai GLAAD Awards, per la comunità LGBTQ

A gennaio di quest’anno, The Last of Us Parte II è stato candidato ai GLAAD Media Awards, 32a edizione dei premi pensati per onorare i media per le loro rappresentazioni corrette, accurate e inclusive della comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e queer (LGBTQ).

Ora, via Twitter, lo sviluppatore americano Naughty Dog ha orgogliosamente annunciato che l’avventura di Ellie ha vinto il premio di Best Video Game del 2021, assieme a Tell Me Why, titolo d’avventura sviluppato da Dontnod.

We're humbled that #TheLastofUsPartII and our fantastic co-winner @TellMeWhyGame won Best Video Game at the 2021 #GLAADAwards. Thank you @glaad for this immense honor! Representation matters, and we're privileged to share a story that resonates with so many 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ https://t.co/QgrLbfeLp0 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 7, 2021

Siamo onorati che The Last of Us Parte II assieme al fantastico co-vincitore Tell Me Why abbia vinto il premio di miglior videogioco ai GLAAD Awards del 2021. Grazie per questo immenso onore! La rappresentazione è importante e dal canto nostro abbiamo avuto il privilegio di condividere una storia che risuona nel cuore di tante persone.

Insomma, al netto della vittoria possiamo dire senza alcuna riserva che si tratta di un premio decisamente importante, specie a fronte dei personaggi e delle tematiche presenti nel gioco disponibile su console PlayStation ormai da diversi mesi.

Nel 2020 il titolo Naughty Dog si è portato a casa anche il premio di gioco dell’anno ai The Game Awards 2020, oltre al GOTY per i PlayStation Blog Awards, sebbene ai recenti BAFTA non abbia invece fatto incetta di statuine (a fronte di ben 13 nomination).

Naughty Dog è attualmente al lavoro su nuovi progetti, non ancora rivelati al grande pubblico (speriamo di saperne qualcosa di più nelle prossime settimane). The Last of Us Parte II è in ogni caso disponibile dallo scorso mese di giugno in esclusiva assoluta su console PlayStation 4, oltre a essere tranquillamente giocabile anche in retrocompatibilità su PlayStation 5.