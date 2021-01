The Last of Us Parte II nominato ai GLAAD Media Awards per le tematiche LGBTQ

I premi portati a casa da The Last of Us Parte II, il gioco Naughty Dog uscito lo scorso anno su console PS4, sono davvero numerosi.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo rivelato che l’Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) ha annunciato i candidati per la 24a edizione del D.I.C.E. Awards., rivelando che l’avventura di Ellie è stata nominata in ben 11 categorie.

A quanto pare, potrebbe non essere finita qui: i GLAAD Media Awards, pensati per onorare e premiare i media per le loro rappresentazioni corrette, accurate e inclusive della comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e queer (LGBTQ), si stanno preparando a incoronare i vincitori per la 32a edizione dell’evento.

Artwork by Alexandria Neonakis.

Tra questi, troviamo oltre a The Last of Us Parte II anche Tell Me Why e Immortals Fenyx Rising, assieme anche ad Assassin’s Creed Valhalla (solo per citare i più celebri). Poco sotto, l’elenco completo:

Outstanding Video Game

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles (2K Games)

Bugsnax (Young Horses)

Hades (Supergiant Games)

If Found… (Annapurna Interactive)

Ikenfell (Humble Games)

Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)

The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)

Tell Me Why (Xbox Game Studios)

World of Warcraft: Shadowlands (Blizzard Entertainment)

Ricordiamo che lo scorso anno il titolo Naughty Dog ha vinto il premio di gioco dell’anno ai The Game Awards 2020, oltre a portarsi a casa il GOTY anche in occasione dei PlayStation Blog Awards, ovvero i migliori titoli per PS4 e PS5 usciti nel corso del 2020.

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5.