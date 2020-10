The Last of Us Parte II, i nuovi vincitori del photo contest risaltano l’aspetto horror del gioco

The Last of us Parte II, come saprete fin troppo bene, ha dalla sua un incredibile photo mode che permette ai giocatori di sbizzarrirsi con la propria creatività.

Sony ha già da tempo deciso di mettere alla prova gli appassionati, con Naughty Dog impegnata in un interessante contest in cui premia con la pubblicazione sulle sue pagine dei migliori scatti inviati dall’utenza.

I nuovi quattro vincitori propongono questa volta quattro scatti che mettono seriamente in risalto l’aspetto da survival horror dell’ultima avventura di Ellie.

La prima, di Theo H, mostra la protagonista con le braccia conserte e le mani palesemente sporche di sangue.

La seconda, di Zachary S. e altrettanto suggestiva, mostra Ellie salire una lunga scalinata in quella che sembrerebbe essere Seattle.

La terza, questa volta a colori e di James C., mostra il villaggio in fiamme visto verso la fine del gioco (non riveleremo altro per non rovinare la sorpresa a coloro che ancora non ci hanno giocato).

Quarta e ultima immagine, un primo piano di Marlon M. di una delle terrificanti creature che andremo ad affrontare nel corso dell’avventura.

Ricordiamo che alcune settimane fa vi avevamo mostrato cosa fosse capace di fare un vero professionista con la Modalità Foto di The Last of Us – Part II e successivamente Ghost of Tsushima.

Avete già visto in ogni caso i suggestivi artwork che immaginano il titolo Naughty Dog come fosse un vero e proprio anime giapponese? E che un post social lascerebbe intendere che “qualcosa” è in arrivo, magari un DLC o un contenuto multiplayer?

Recuperate anche il nostro speciale d’opinione titolato “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”?

The Last of Us Parte II è disponibile dal 19 giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4.