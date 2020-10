The Last of Us Parte II, primi indizi su un DLC dedicato ad Abby?

Da tempo i fan di The Last of Us Parte II – il capolavoro targato Naughty Dog disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 – sperano in buone nuove circa l’eventuale arrivo di nuovi contenuti per il gioco.

Ora, un recente post sui social media dell’attore Derek Phillips, potrebbe aver riacceso le speranze circa un presunto DLC di The Last of Us Parte II in dirittura d’arrivo.

Un'immagine di Abby.

Phillips, che ha interpretato il ruolo del chirurgo in grado di trovare una cura alla pandemia – nonché padre del personaggio di Abby – nell’epopea di Naughty Dog, ha di recente condiviso via Twitter uno scatto abbastanza inequivocabile.

L’attore ha infatti postato una sua immagine con tanto di tuta per il performance capture e la frase “si torna al lavoro”, che lascerebbe intendere che qualcosa è effettivamente in arrivo.

Si torna al lavoro!

Va detto in ogni caso che Naughty Dog ha sempre affermato che per il sequel non è previsto alcun DLC (come invece accadde per il primo capitolo, grazie all’uscita di The Last of Us: Left Behind), sebbene il team americano stia in ogni caso preparando qualcosa lato multiplayer.

Alcuni fan presumono invece che il tweet si riferisca a uno o più DLC dedicati al personaggio di Abby, magari esplorando il suo passato prima dei drammatici eventi visti nella Parte II. Al momento, tuttavia, si tratta solo di ipotesi non confermate né dal team di sviluppo né tanto meno da Sony.

The Last of Us Parte II è disponibile dal 19 giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4.