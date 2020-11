The Last of Us Part III, il teaser di Gustavo Santaolalla

Gustavo Santaolalla ha celebrato sui social la candidatura di The Last of Us Part II per la miglior colonna sonora a The Game Awards 2020, e lanciato quello che in molti ritengono essere un primo teaser per The Last of Us Part III.

Congrats!!!! "Just the beginning….." — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 19, 2020

I due giochi lanciati finora sono «solo l’inizio», come suggerito nel tweet di festeggiamenti del musicista sudamericano.

Non è chiaro a cosa si riferisca parlando soltanto di un “inizio” del viaggio di The Last of Us, e tanti hanno collegato questa menzione ad un terzo capitolo della saga di Ellie.

Geoff Keighley ha rimarcato quell’osservazione in un tweet di congratulazioni a Santaolalla, il che dà da pensare che sia anche lui informato di qualcosa.

Keighley, presentatore e produttore di The Game Awards, potrebbe stare gettando l’amo per un teaser per l’evento che si terrà tra il 10 e l’11 dicembre.

The Last of Us ha uno spin-off multiplayer in cantiere da tempo e potremmo presto vederlo in azione, ma è anche notizia recente che un upgrade next-gen potrebbe essere in lavorazione.

Quanto a The Last of Us Part III, non abbiamo certezze al riguardo, se non che Neil Druckmann, creatore del franchise, ha aperto in tempi non sospetti alla possibilità che si faccia.

Ci sono naturalmente chance per cui lo stesso Santaolalla si stia in realtà riferendo alla serie HBO, cui prenderà parte come compositore.