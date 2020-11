The Last of Us Part II riceverà un upgrade next-gen su PS5?

Un nuovo e supposto leak dal negozio online di Best Buy sembrerebbe suggerire che The Last of Us Part II potrebbe ricevere un upgrade next-gen su PS5.

Il noto store americano ha introdotto un’etichetta sull’esclusiva PS4 che afferma come la copia “include upgrade next-gen”.

Al momento, non è stato confermato alcun aggiornamento per la nuova console di Sony e non sembrano essercene all’orizzonte.

The Last of Us Part II per ora è giocabile su PS5 tramite la retrocompatibilità implementata da Sony ma in termini tecnici non sfrutta le potenzialità hardware della console.

Sappiamo, comunque, che l’action adventure sfrutta il feedback aptico del controller DualSense, e non è da escludere che Best Buy faccia impropriamente riferimento a quella funzionalità come ad un upgrade next-gen.

Allo stesso modo, non è da escludere che questa dicitura altro non sia che un semplice errore nel perfezionamento del database del negozio.

Qualora venisse confermato questo upgrade, comunque, ci ritroveremmo di fronte ad un cambiamento importante simile a quello che ci aspetta per Cyberpunk 2077 e non un semplice salto in termini di frame rate come accaduto a Ghost of Tsushima.

Il titolo di Naughty Dog è stato uno dei più discussi della generazione che ci siamo appena messi alle spalle, ma Sony è fortemente soddisfatta del lavoro dello studio californiano, checché ne dicano i fan più estremisti.