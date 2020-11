The Last of Us, la serie prenderà ufficialmente il via!

Annunciata ormai diversi mesi fa, la serie dedicata a The Last of Us è sicuramente tra le più attese di sempre, specie per gli amanti delle drammatiche e intense avventure di Joel ed Ellie, nate su PS3.

Ora, via The Hollywood Reporter, è arrivata la notizia che tutti noi aspettavamo: HBO ha dato “luce verde” alla produzione effettiva dello show, nonostante non sia ancora stata resa nota l’effettiva data di inizio delle riprese.

Un'immagine di Joel ed Ellie.

Ecco le parole di Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO Programming:

Craig e Neil sono dei visionari e giocano davvero in un campionato a parte. Con loro al timone insieme all’incomparabile Carolyn Strauss, questa serie piacerà sicuramente sia ai fan accaniti di The Last of Us che coloro i quali ancora non conoscono una saga in grado di definire il genere di appartenenza. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e davvero molto coinvolgente.

La serie The Last of Us è ambientata 20 anni dopo la fine della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto all’apocalisse, farà uscire una ragazza di soli 14 anni di nome Ellie da una pericolosa zona di quarantena. Quella che doveva essere una semplice missione si trasformerà in un un viaggio in cui la coppia dovrà lottare per la propria sopravvivenza.

«Siamo entusiasti di lavorare con HBO e questo fantastico team creativo per dare vita alla serie ‘The Last of Us’», hanno affermato Jeff Frost, presidente di Sony Pictures TV Studios e Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions. «La nostra collaborazione è un ottimo esempio della nostra filosofia di lavoro. Non vediamo l’ora di sviluppare idee su giochi e IP ancora più iconiche in futuro».

Mazin e Druckmann figurano come i produttori esecutivi dello show, con Carolyn Strauss (Chernobyl, Game of Thrones), Evan Wells di Naughty Dog e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Johan Renck (Chernobyl) dirigerà il pilot.

La serie di The Last of Us non dispone al momento di una data di uscita.