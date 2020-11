The Game Awards 2020, i più nominati: volano The Last of Us – Part II e Hades

Abbiamo visto pochi minuti fa quali sono i videogiochi nominati per i titoli di migliori giochi dell’anno che saranno premiati ai The Game Awards 2020: potete già accedere al sito ufficiale per esprimere le vostre preferenze, che costituiranno il 10% delle valutazioni finali (il 90% sarà invece affidato alla giuria della critica specializzata, tra cui SpazioGames).

Quali sono, allora, i giochi che hanno ricevuto più nomination tra quelli che si contenderanno i premi? Probabilmente non vi stupiremo nel dirvi che The Last of Us – Part II ha fatto davvero incetta di nomination: sono ben 10, tra cui 2 per le migliori performance. Nello specifico, il gioco Naughty Dog è candidato come:

Miglior action adventure

Miglior direzione artistica

Miglior audio design

Miglior game direction

Miglior narrativa

Miglior musica e colonna sonora originale

Gioco dell’anno

Miglior innovazione per l’accessibilità

Ashley Johnson per la performance di Ellie in The Last of Us – Part II

Laura Bailey per la performance di Abby in The Last of Us – Part II

Abby ed Ellie sono candidate per la miglior performance

Incetta di nomination anche per l’eccellente Hades, che ne porta a casa ben otto. Il gioco è candidato come:

Gioco dell’anno

Miglior action

Miglior direzione artistica

Miglior game direction

Miglior indie

Miglior narrativa

Miglior musica e colonna sonora originale

Logan Cunningham per la performance come Hades in Hades

Tra i più nominati troviamo allora:

The Last of Us – Part II – 10 Hades – 8 Ghost of Tsushima – 7 Final Fantasy VII Remake – 6

Per confronto, lo scorso anno il più nominato era stato Death Stranding (con 10, a cui avevano fatto seguito 3 premi), seguito da Control (8 nomination, 1 premio) e da Sekiro: Shadows Die Twice (5 nomination, 2 premi tra cui GOTY).

Attendiamo ora l’11 dicembre per scoprire come il voto del pubblico e della giuria specializzata, composta da 95 esponenti della critica e della community dei videogiocatori in tutto il mondo, darà seguito a queste nomination.