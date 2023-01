The Last of Us Part III è davvero in produzione? Neil Druckmann “avvisa” i fan

The Last of Us Part III è già diventato inevitabilmente uno dei videogiochi più chiacchierati delle ultime settimane: Naughty Dog ha infatti confermato di essere già al lavoro su un nuovo progetto, con diversi indizi che ciò potesse riguardare proprio il terzo capitolo della serie.

Mentre il team è impegnato anche nel portare il remake del primo capitolo anche su PC (trovate l’edizione PS5 in sconto su Amazon) si sono infatti diffuse numerose voci di corridoio sul possibile terzo episodio delle avventure di Ellie.

Un insider rivelatosi particolarmente affidabile aveva infatti anticipato che Part III sarebbe già entrato in produzione, pur non essendo ancora arrivato alcun annuncio ufficiale né da PlayStation Studios e nemmeno dalla stessa Naughty Dog in tal senso.

Il rumor si è diffuso velocemente in rete, al punto che adesso Neil Druckmann sembrerebbe aver risposto direttamente a tale voce di corridoio, invitando i fan a non credere così facilmente a tutto quello che si legge sul web.

In un messaggio di auguri pubblicato sul proprio profilo social, il co-presidente di Naughty Dog ha infatti sottolineato che c’è in cantiera «tanta roba forte» in arrivo per quest’anno che non vedono l’ora di mostrare, chiudendo però il tutto con una nota decisamente interessante:

«State attenti alle informazioni degli “insider”. Molte di queste sono false».

Happy New Year, peeps! As always, thank you so much for the incredible support. We got lots of cool stuff coming next year that we can't wait to share with y'all! (P.S. be wary of "insider" info. Much of it is false.) pic.twitter.com/QSYTqiybmv — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 1, 2023

Non è chiaro a quali informazioni si stesse riferendo nello specifico Druckmann, ma il tempismo suggerirebbe che si tratti di una replica alle indiscrezioni sullo sviluppo di The Last of Us Part III, pur non essendo stato nominato direttamente.

Data la natura del commento del director della serie, la produzione del terzo capitolo non è stata dunque né confermata né smentita ufficialmente: come sempre accade in questi casi, non possiamo che ribadirvi nuovamente di prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per eventuali conferme sulla vicenda.

Ricordiamo che il co-presidente di Naughty Dog ha già confermato che la prossima esclusiva PS5 della software house sarà un progetto collaborativo simile a una serie TV: a questo punto resta da capire se sia davvero The Last of Us Part III o un gioco del tutto inedito.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che tra poche settimane andrà finalmente in onda la prima puntata della serie dedicata a The Last of Us, che avrà una durata davvero impressionante e superiore rispetto ai prossimi episodi.