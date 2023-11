The Last of Us, la Stagione 2 avrà scene tagliate di Part II

Sembra che The Last of Us Part II Remastered influenzerà, almeno per una piccola parte, anche la produzione della Stagione 2 della serie TV di HBO, stando alle ultime parole di Neil Druckmann.

La nuova edizione della seconda avventura di Ellie (che trovate su Amazon) non includerà soltanto una rimasterizzazione grafica, ma anche diverse novità non presenti nel capolavoro originale, incluse anche alcune scene tagliate prima dello sviluppo.

Queste scene sono state rinominate "livelli perduti" da Naughty Dog e serviranno ad approfondire maggiormente la storia, anche se ovviamente prima dell'uscita vera e propria i dettagli su cosa aspettarci sono davvero ben pochi.

Tuttavia, pare che almeno uno di questi dovrebbe comparire nella Stagione 2 di The Last of Us, secondo quanto anticipato da Neil Druckmann in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly (via GamesRadar+):

«Posso dirvi che c'è almeno un elemento da un livello tagliato che è previsto [per] lo show. Lo dico con la premessa che non abbiamo ancora iniziato le riprese e che le cose potrebbero cambiare in base a ciò che riterremo meglio per lo show».

E se questi piani iniziali non dovessero cambiare, vorrà dire che uno dei "livelli perduti" di The Last of Us Part II Remastered potrebbe prendere vita anche nella serie live-action, con Bella Ramsey nei panni di Ellie.

Chiaramente, Druckmann non ha specificato a quale di questi elementi si riferisse, avvertendo che potrebbe essere "tagliato" di nuovo se la trasposizione nella serie TV non dovesse andare come previsto, ma i fan avranno ancora una volta ottimi motivi per tenere gli occhi aperti sulla Stagione 2.

Di certo è molto interessante come l'annuncio della Remastered stia riuscendo potenzialmente a cambiare anche quelli che erano i piani della serie televisiva.

Ma non succederà affatto il contrario: nella stessa intervista, Druckmann ha infatti svelato che The Last of Us Part II Remastered non introdurrà personaggi dallo show.

Il co-presidente di Naughty Dog ha anche confermato che la compagnia sta lavorando su altri progetti, pur non volendo ancora sbottonarsi sul misterioso multiplayer di The Last of Us.