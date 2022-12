La nuova esclusiva PS5 di Naughty Dog sarà «come una serie TV»: Neil Druckmann svela i primi dettagli

Sebbene al momento non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale sulla prossima esclusiva PS5 di Naughty Dog, il team di sviluppo sembra avere già le idee chiare sulla loro nuova avventura, che potrebbe essere la più ambiziosa di sempre.

Non sappiamo ancora con certezza se il prossimo progetto sarà o meno la terza parte di The Last of Us (trovate il remake PS5 in sconto su Amazon), ma sembra che l’esperienza maturata durante la produzione dello show televisivo di HBO potrebbe coinvolgere anche le loro nuove produzioni videoludiche.

Un leaker affidabile aveva comunque anticipato che il nuovo progetto potrebbe essere proprio The Last of Us Part III: naturalmente non sappiamo ancora se l’indiscrezione sia o meno reale, ma Neil Druckmann ha già confermato che la nuova esclusiva PS5 sarà «simile a una serie TV».

In un’intervista rilasciata a The New Yorker, il co-presidente e director di Naughty Dog conferma infatti che la struttura non dovrebbe essere eccessivamente diversa da uno show televisivo: la nuova esclusiva sarà quella più vicina a una serie che il team di sviluppo abbia mai realizzato.

A conferma della grande ambizione di tale progetto, Neil Druckmann ha inoltre confermato che non si sta occupando da solo della scrittura del progetto, ma che sta assemblando un’intera squadra di sceneggiatori a dargli una mano.

Per rendere l’idea della portata del progetto, basta ricordare che per The Last of Us Part II era stata ingaggiata Halley Gross (Westworld) come co-writer, mentre questa volta Naughty Dog vuole mettere insieme un team di forte esperienza.

La narrazione della nuova esclusiva PS5 dovrebbe dunque avvicinarsi alle grandi produzioni hollywoodiane, secondo le intenzioni di Naughty Dog e Neil Druckmann: non ci resta che attendere ulteriori dettagli e scoprire come si svilupperà sulla carta il nuovo progetto.

Va comunque detto che HBO ritiene già attualmente The Last of Us «la migliore storia mai narrata in un videogioco»: dopo l’esperienza maturata nella produzione dello show, in cui ricordiamo che ci sarà anche il contributo dello stesso Druckmann, le prossime esclusive PS5 potrebbero rivelarsi ancora più spettacolari.

Nel frattempo, Neil Druckmann e Troy Baker hanno annunciato un podcast a tema e che uscirà in contemporanea con la serie TV: sarà sicuramente un evento da non perdere per tutti gli appassionati della serie.