Serie TV di The Last of Us, confermata la durata ufficiale dell’episodio pilota

Tra poche settimane potremo finalmente assistere alla prima puntata dell’attesissima serie TV di The Last of Us, che in Italia sarà trasmessa in esclusiva da Sky e in streaming su Now.

Lo show live-action prodotto da HBO ci permetterà di riscoprire le celebri prime avventure di Ellie e Joel (trovate The Last of Us Parte I su Amazon), rivolgendosi però anche a un pubblico che non ha mai toccato i videogiochi di Naughty Dog.

Nelle ultime settimane erano uscite alcune voci di corridoio che sembrava avessero svelato la durata dell’episodio pilota, molto più longevo rispetto alle altre puntate dello show, che dovrebbero avere invece una durata di circa 60 minuti l’una.

Come riportato da ComicBook, è stata pubblicata nelle scorse ore la schedule ufficiale della serie, che ci svela come le indiscrezioni si fossero sbagliate soltanto di una manciata di minuti: la durata ufficiale dell’episodio pilota è infatti di 85 minuti, contro i 90 precedentemente dichiarati.

Prima ancora della diffusione di questo comunicato, si erano diffuse voci sulla possibile fusione delle prime due puntate, offrendo così una introduzione molto più longeva che aiuterà a illustrare la nuova serie televisiva al grande pubblico.

Anche se HBO non si è ancora espressa la riguardo, l’ipotesi sembrerebbe essere stata dunque confermata: le puntate successive dovrebbero infatti avere ancora una durata complessiva di circa 60 minuti, per un totale di nove puntate per la prima stagione contro le 10 precedentemente dichiarate.

Ricapitolando, significa che sarà necessario avere a disposizione almeno un’ora e 25 minuti di tempo per scoprire come avrà inizio l’avventura di Ellie e Joel nella serie TV di The Last of Us: non ci resta che attendere il 16 gennaio per assistere al primo episodio in lingua italiana.

Vi ricordiamo inoltre che in contemporanea allo show è stato annunciato anche un podcast con Neil Druckmann e Troy Baker, che dovrebbe rivelarsi particolarmente interessante per i fan della serie e del videogioco originale.