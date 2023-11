The Last of Us Part II Remastered avrà i personaggi della serie TV? Risponde Druckmann

The Last of Us Part II Remastered proporrà una vera e propria edizione definitiva del capolavoro di Naughty Dog: non includerà soltanto una grafica rimasterizzata, ma anche diversi contenuti inediti per godersi al meglio la seconda avventura di Ellie.

Tra le novità già annunciate ci sarà anche una speciale modalità roguelike, che dovrebbe includere non solo tanti scenari giocabili, ma anche diversi personaggi da sbloccare e con le proprie rispettive abilità uniche.

Considerata però la recente uscita del remake Part I (che trovate su Amazon) e l'incredibile popolarità della serie TV prodotta da HBO, molti fan avevano iniziato a immaginare che potessero arrivare inclusioni anche da entrambe le rispettive prime storie.

Nel caso della serie TV, alcuni pensavano potesse essere l'occasione perfetta per introdurre alcuni dei personaggi esclusivi dello show, o magari skin alternative basate sugli attori che interpretano i protagonisti.

Tuttavia, in un'intervista rilasciata al portale Entertainment Weekly, Neil Druckmann ha voluto frenare fin da subito l'entusiasmo dei fan, sottolineando che gli unici personaggi giocabili saranno quelli già presenti nella versione originale di Part II (via Dexerto).

Questo significa che non vedremo nessun personaggio originale della serie HBO o, in ogni caso, nessuno di quelli apparsi nel primo capitolo che non fosse già presente in Part II.

Inevitabilmente, questo potrebbe limitare le opzioni a disposizione per la scelta di personaggi giocabili, ma va comunque detto che il roster finale per la modalità roguelike potrebbe ugualmente rivelarsi molto ampio. Pur con un pizzico di delusione per chi sperava in qualche contenuto più originale.

Ricordiamo che al momento è stato confermato che, insieme a Ellie e Abby, saranno disponibili come personaggi giocabili anche Dina, Jesse, Lev e Tommy, oltre ad altri protagonisti che andranno necessariamente sbloccati.

Se volete comunque sapere che cosa cambia nello specifico rispetto alla versione PS4, abbiamo riepilogato tutte le differenze nel nostro articolo dedicato.