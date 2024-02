The Last of Us, Druckmann ha già scelto il protagonista di una nuova storia

Naughty Dog sta già pensando a come evolvere ancora una volta The Last of Us, dopo il recente lancio della versione PS5 di Part II, e forse ha già scelto il protagonista di una delle sue nuove storie.

L'edizione Remastered (che trovate su Amazon) si è recentemente aggiornata introducendo il documentario gratuito Grounded II, visibile anche su YouTube, che racconta tutti i retroscena più interessanti sullo sviluppo del gioco.

Nel documentario, Neil Druckmann ha anche confermato di aver voglia di lavorare al terzo capitolo della saga, svelando anche su chi potrebbe essere incentrata una nuova narrazione inedita.

Il co-presidente di Naughty Dog ha infatti svelato che il suo team aveva già pensato a una storia che vedrebbe protagonista Tommy Miller, il fratello di Joel: non è chiaro se doveva essere il protagonista di un sequel o magari di un DLC dedicato (via ComicBook).

Ad un certo punto quella storia è stata abbandonata, anche se Druckmann si è detto convinto che prima o poi i fan riusciranno davvero a vedere che cosa aveva in mente Naughty Dog per Tommy.

Il director è convintissimo che la sua storia alla fine vedrà la luce del giorno, ma non sa se ciò avverrà con un nuovo videogioco — magari uno spin-off — oppure se sarà sfruttata la serie televisiva con qualche puntata a tema.

In ogni caso, sembra che presto avremo la possibilità di scoprire qualche dettaglio in più sulla storia che riguarda il fratello di Joel: restiamo ovviamente in attesa di saperne di più su questa misteriosa narrazione.

Nello stesso documentario, Druckmann ha anche avuto modo di commentare il celebre caso della "pubblicità ingannevole" di Joel nei trailer pre-lancio, che avevano fatto discutere fortemente la community: oggi l'autore ha ammesso di avere sentimenti contrastanti al riguardo.

Nel frattempo, sono arrivate anche novità riguardanti il cast della Stagione 2 televisiva di The Last of Us: ci sarà anche l'attrice Catherine O'Hara, vincitrice recente di un Emmy Award.