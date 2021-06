The Last of Us Part II reimmaginato come fumetto da un ex GTA

The Last of Us Part II è stato reimmaginato come fumetto da un ex illustratore senior di Rockstar Games, e il risultato è spettacolare.

L’action adventure di Naughty Dog continua ad ispirare il mondo dell’intrattenimento e gli appassionati di videogiochi.

Nonostante sia uscito un anno fa ormai, i giocatori più accaniti scovano particolari e segreti praticamente su base giornaliera.

La software house californiana non ha smesso di alimentare la loro passione, fornendo anche di recente una patch per i 60fps su PS5.

Mark Scicluna, ex illustratore senior di Rockstar Games, ha lavorato a progetti come GTA V e Red Dead Redemption 2, giusto per menzionare i più freschi.

Scicluna ha confessato su Twitter di aver ricominciato The Last of Us Part II e di non essere riuscito a trattenere l’ispirazione per questa vignetta.

L’immagine fantastica su un fumetto vecchio stampo ispirato ai b-movie in stile Romero, con protagoniste Ellie e Dina.

Le due sono impegnate ad eliminare una creatura più vicina agli zombie che a quelle tradizionali di TLOU, Ellie con un coltello, Dina dalla distanza con il suo fucile da caccia.

«Sto rigiocando The Last of Us Part II su PS5, così sono stato ispirato a disegnare questa copertina da fumetto», ha raccontato l’artista sui social.

La buona notizia è che, se siete fan del franchise, l’epopea di Ellie e Joel ha davvero un fumetto ufficiale, e qui potete leggere le nostre impressioni al riguardo.

Tornando indietro nel tempo, si vocifera in effetti di un remake del primo capitolo – e chissà quali ispirazioni potrebbe portare.

Questo titolo sarebbe destinato a sfruttare appieno la potenza di PS5 non appena pronto, presumibilmente in un paio di anni.

I collegamenti tra i due episodi si sprecano, del resto, e c’è chi ha appena scovato un foreshadowing che – se confermato – sarebbe notevole.