The Last of Us Part II, Joel giocabile cambia il suo destino

The Last of Us Part II è uno dei giochi più memorabili e unici tra quelli usciti nella generazione di PS4, grazie anche e soprattutto a dei personaggi davvero epici.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è ricordato come un titolo emozionante, ricco di momenti al cardiopalma in grado di rimanere impressi nella mente dei giocatori.

Giocatori che, quasi certamente, sono rimasti sconvolti dalla morte più importante del gioco, una morte che ha lasciato tutti di sasso.

Ora, come riportato via Reddit, qualcuno ha deciso di realizzare una mod che ribalta le sorti di quel personaggio, in grado di rendere TLOU2 a modo suo ancora più interessante.

Attenzione: da ora in poi seguono pesanti spoiler sull’avventura targata Naughty Dog. Proseguite e vostro rischio e pericolo.

Il ben noto youtuber Speclizer ha infatti deciso di condividere un video che mostra Joel giocabile in The Last of Us Part II.

Come saprete, il protagonista muore ucciso da Abby nelle prime fasi dell’avventura, avventura che viene poi narrata da Ellie e dalla sua vendicativa nemesi.

Ora, però, Speclizer ha mostrato un video – che si aggancia al reveal trailer di TLOU2 che mostrava Joel per la prima volta – in cui l’uomo è assieme ad Ellie, la quale finisce per perdere la vita al suo posto.

Alla fine del filmato, infatti, si nota anche la tomba, con il nome della giovane al posto di quello dell’uomo.

