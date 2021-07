The Last of Us Part II, com’è nata una delle scene più iconiche

The Last of Us Part II ha tanti momenti che resteranno nella storia dei videogiochi, ma un membro del team di sviluppo si è soffermato a discutere della nascita di una in particolare sui social.

L’action adventure di Naughty Dog è stato tra i titoli più premiati in assoluto, ma a quanto pare ha ancora tanti aspetti da approfondire dal dietro le quinte.

La scena in questione è tornata sotto i riflettori di recente, quando è stato scoperto da alcuni modder che si sarebbe potuto usarla per invertire, in un certo senso, il corso della storia.

Seguono spoiler su un momento chiave del gioco: se non lo avete finito, non continuate a leggere

Here's a tiny insight into how that prototype worked. I manually placed little points around the map in good spots for the sniper to be in, and rated them based on rays and distance to the player. When you got too close the sniper would run to the point with the highest rating. pic.twitter.com/BnobCsG3zW — Asher Einhorn (@AsherEinhorn) July 13, 2021

Asher Einhorn, technical designer di The Last of Us Part II, ha parlato diffusamente della scena in cui – come Abby – dobbiamo liberarci dell’assedio di Tommy con un fucile da cecchino.

Come svelato da Einhorn, l’idea iniziale era realizzare una vera e propria boss fight contro un cecchino. La scelta su quale personaggio sarebbe stata, però, porta la firma del director Neil Druckmann.

«Ad un certo punto nello sviluppo, stavamo provando a renderla una sniper boss fight, e l’idea che sarebbe stato Tommy è venuta da Neil», ha spiegato il designer.

«Tommy non doveva morire in questa sequenza, quindi abbiamo avuto questa sfida estremamente difficile in cui creare una boss fight dove non avresti potuto vincere, E una dove non potevi neppure sparargli».

Per nascondere l’invincibilità del boss, lo studio si è assicurato che si ricevesse uno sparo non appena si uscisse dalle coperture, con tanto di linea di dialogo che avrebbe dovuto sottolineare la cosa.

Inoltre, nel momento in cui Tommy avesse mancato il bersaglio, avrebbe colpito intenzionalmente un oggetto distruttibile per rendere la pericolosità della sua azione.

Infine, il personaggio è estremamente preciso ma al contempo, quando il giocatore è impegnato a combattere gli infetti e dunque è vulnerabile, la sua accuratezza viene abbassata in modo da non uccidere all’istante la protagonista.

Gli infetti si muovono anche più lentamente, così da permettere che l’area venga ripulita prima che l’utente subisca troppi danni.

Tuttavia, la sfida non è stata del tutto vinta dal team di Naughty Dog, dal momento che qualcuno, alla fine, è riuscito ad “acchiappare” Tommy.

Naughty Dog era al corrente della possibilità, perché «[il team della] QA era così bravo nel gioco che riuscivano a trovare nuovi modi per arrivare fino a lui».

«Eppure, quando devi giocare questa sequenza centinaia di volte per riuscirci? In definitiva, penso sia ok», si è “accontentato” l’esponente di Naughty Dog.

