The Last of Us Part II e usare i nemici come “scudo” (ma non nel modo che pensate voi)

Senza nulla togliere al primo capitolo, The Last of Us Part II è sicuramente un gioco davvero molto importante, essendo uno dei titoli che più ha segnato la passata generazione di console PlayStation.

Il sequel del capolavoro Naughty Dog è infatti un’esperienza davvero unica e indimenticabile, in grado di lasciare un segno indelebile in ciascuno di noi.

Del resto, ricordiamo che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori pochi giorni fa.

Oltre al fatto che su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato le 10 curiosità che forse non conoscevate sul primo capitolo, in modo da recuperare qualche perla che magari vi siete lasciati sfuggire.

Ora, via Reddit, un giocatore si è accorto di una nuova particolarità del sequel delle avventure di Ellie, una particolarità in grado di accrescere maggiormente il grado di realismo del gioco (già di base parecchio elevato).

L’utente eLevateAFFN ha infatti portato all’attenzione dei giocatori una curiosità legata ai nemici che la protagonista incontrerà sul proprio cammino, più in particolare il modo in cui questi possono essere “usati” a nostro vantaggio.

Più nel dettaglio, vediamo Ellie usare un nemico come scudo umano – afferrandolo come di consueto alle spalle – in modo da potersi proteggere dalla deflagrazione di una bomba.

Trovate la breve clip che testimonia la cosa poco più in basso:

Ovviamente, era nota la possibilità di usare gli avversari come scudi – magari per proteggersi dai colpi di pistola – ma ai più non era noto che il loro corpo potesse essere usato anche per non subire danno dalle esplosioni.

Questo testimonia ancora una volta come il gioco Naughty Dog sia pieno zeppo di particolarità, molte delle quali identificabili solo a una seconda (o terza) run.

