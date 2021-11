The Last of Us Part II, c’è un dettaglio maniacale di cui non vi siete accorti

The Last of Us Part II è un videogioco così denso, e pieno di cose, che non passa settimana senza che qualche giocatore noti un dettaglio inedito.

Il premiatissimo titolo di Naughty Dog è rimasto nel cuore di tantissimi giocatori e, sfondando tante barriere culturali, è diventato uno dei titoli più importanti degli ultimi anni.

I giocatori lo spulciano in ogni modo e ne parlano in ogni maniera possibile, analizzando la trama in ogni piccolo dettaglio per scoprire qualcosa di nuovo.

E chi invece lo omaggia, in particolare i protagonisti della storia, immaginandoli in versioni inedite ed evocative ispirate all’antica Grecia.

E The Last of Us Part II si rivela un titolo che premia coloro i quali si dedicano con molta attenzione ad esso, perché i dettagli sono tantissimi.

In tutto questo tempo dall’uscita sono emerse molte informazioni sul gioco ormai, ma quello che vi raccontiamo oggi probabilmente non lo saprete neanche voi.

Nel rapporto tra Ellie e Dina, uno di quelli più centrali nella storia, c’è infatti una dinamica che, lo immaginiamo, vi lascerà a bocca aperta.

Quando Dina fa una battuta Ellie se la ride. Non parliamo delle cutscene ovviamente, ma nei momenti di gioco normale, per così dire.

Ecco la prova:

Come potete vedere, la gestione della cosa è del tutto dinamica, dimostrando quanto Naughty Dog abbia voluto infondere cura nel suo prodotto.

C’è anche chi ha provato a vedere un collegamento tra The Last of Us Part II ed Uncharted, ma avranno ragione? Il ragionamento non è male.

Alcuni hanno voluto immaginare invece Ellie e Dina in contesti diversi, all’interno di videogiochi e famosi film, e non ci starebbero neanche troppo male a ben vedere.

Nel frattempo, invece, le riprese della serie TV di HBO stanno andando molto bene, e si sta rivelando un progetto mastodontico perché il costo è altissimo, finora.