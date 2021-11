Resident Evil (e non solo) ma coi protagonisti di The Last of Us

The Last of Us Part II è uno dei giochi più significativi tra quelli usciti sulla passata generazione di console, tanto che a circa un anno e mezzo dalla sua uscita se ne continua a parlare senza freni.

Senza nulla togliere alla prima avventura di Ellie e Joel, il sequel è infatti un’esperienza indimenticabile, complici una trama e dei personaggi maturi e completi.

Un gioco in grado di dare vita anche a delle fantastiche action figure targate Neca relative ai protagonisti di The Last of Us Part II.

Senza contare che anche la serie TV prodotta HBO e ispirata al primo capitolo potrebbe alla fine della fiera avere alcuni riferimenti proprio al secondo capitolo della serie, come trapelato da alcune immagini piuttosto significative.

Ora, alcuni giorni fa l’utente DoomsdayDaveVP (via Reddit) ha deciso di realizzare dei render davvero sorprendenti, relativi proprio ai personaggi principali di The Last of Us Part II.

Ellie, Joel e Dina sono infatti stati innestati in altri franchise di successo, primo tra tutti quello di Resident Evil (o meglio, del remake del secondo e del terzo capitolo).

Poco sotto, trovate infatti una piccola gallery che mostra Ellie come Jill Valentine da RE3, assieme a Dina in versione Claire Redfield da RE2.

Completa il quadro un improbabile Joel come Leon S. Kennedy, sempre dal remake di Resident Evil 2.

Poco più in basso, invece, trovate altri splendidi render dell’artista in questione, in quale immagina stavolta Ellie in versione Batgirl e Dina nei panni di Wonder Woman, oltre a una divertente incursione dei personaggi di TLOU nel mondo di Star Wars.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa qualcuno ha deciso di ricreare una sorprendente versione PSOne del titolo targato Naughty Dog, strizzando l’occhio a Metal Gear Solid e Silent Hill.

Ma non solo: sempre sulle pagine di SpazioGames abbiamo pubblicato anche le 10 curiosità che forse non conoscevate sul primo TLOU, molte delle quali davvero niente male.

Infine, un altro fan ha realizzato una vera e propria versione giocabile del The Last of Us originale all’interno di un altro titolo PS4 davvero molto noto.