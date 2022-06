The Last of Us Part I sarà grande quasi il doppio rispetto all’originale

Quello di The Last of Us Part I è stato un annuncio che ha fatto discutere sicuramente, perché il confronto con l’originale è ovvio.

Il remake di The Last of Us, già disponibile su Amazon, era un progetto di cui si discuteva da tempo, e che Naughty Dog ha finalmente reso “reale”.

L’annuncio, per altro, è stato più turbolendo del previsto considerando che era stato diffuso in anticipo da Sony stessa, prima della conferma ufficiale.

Al quale sono seguite le reazioni di ogni tipo, anche se per molti The Last of Us Part I rappresenta “uno schiaffio in faccia ai fan”.

Sono spuntati molti confronti, ormai, tra la remaster per PlayStation 4 e il nuovo capitolo in uscita il 2 settembre, ed oggi scopriamo un nuovo dato.

Come riporta The Gamer, pare che The Last of Us Part I sia grande quasi il doppio rispetto all’originale uscito su PS3 e PS4.

È stato diffuso il peso in GB del gioco, che dovrebbe essere stimato intorno ai 79GB, almeno.

The Last of Us Remastered pesava 48GB all’uscita su PlayStation 4, ovvero poco più della metà del remake per PlayStation 5.

Effettivamente, dopo aver visto il grande lavoro di rifacimento che Naughty Dog sta facendo sul titolo, queste dimensioni non possono stupire granché.

Inoltre sappiamo che il titolo arriverà anche su PC, ma le dimensioni per quella versione del gioco non sono state ancora rivelate.

Rimane il fatto che, confrontando i due titoli, la differenza rimane sempre impressionante e si avvicina molto al sequel.

E se proprio non siete ancora convinti della bontà del gioco, c’è un video che sicuramente vi convincerà del contrario.

Nonostante questo, dopo tutte le discussioni e le reazioni, il remake di The Last of Us non trova pace perché al momento è anche preso di mira dai bagarini.