The Last of Us Part I non vi piace? Un video tenterà di convincervi

The Last of Us Part I è senza ombra di dubbio già entrato a pieno diritto tra i titoli più attesi tra i possessori di console PS5, sebbene abbia fatto parecchio discutere per questioni tecniche e non solo.

Il remake di Naughty Dog che offrirà di fatto una versione migliorata delle avventure di Ellie e Joel prima degli eventi di The Last of Us Part II (che potete acquistare a prezzo bomba su Amazon) è stato infatti pesantemente criticato sia per il prezzo che per le poche novità grafiche offerte dal gioco.

C’è infatti chi è arrivato perfino a definire quella di Sony e Naughty Dog una «truffa», cosa questa che non è certo passata inosservata.

Ora, dopo un primo video comparativo che ha messo a confronto l’edizione originale con il remake di prossima uscita, è il turno di un nuovo filmato che paragona l’opera del 2013 con quella in arrivo a fine 2022.

Come riportato anche dai colleghi di GamingBolt, Naughty Dog ha infatti pubblicato un video che mette a confronto il modello poligonale originale del personaggio di Tess, con quello riveduto e corretto che vedremo nella Parte I.

Inutile dire che le differenze tecniche ed estetiche sembrano davvero abissali, sia per quanto riguarda i tratti del viso della donna (le sue espressioni ora sono davvero realistiche) che per quanto concerne il suo abbigliamento.

Poco sotto, la clip in questione pubblicata dal team di sviluppo americano poche ore fa.

Tess' glow up ✨@Wersching 9 years ago vs. September 2, 2022 — #TheLastofUs Part I pic.twitter.com/jDoT9bMmL1 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 14, 2022

Ora come ora dobbiamo solo sperare che questa differenza così netta si rifletta anche sul gioco finale, come sottolineato in questi giorni anche dai ragazzi di Digital Foundry.

Restando in tema, in un nostro recente speciale abbiamo riflettuto sull’annuncio del gioco, analizzando nel dettaglio a cosa serva effettivamente il lancio del remake di The Last of Us.

Ma non solo: avete visto che un altro fan a dato vita a una versione del remake di TLOU sfruttando però la potenza del motore grafico Unreal Engine 5?