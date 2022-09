The Last of Us Part I, qualcuno lo ha messo a confronto con la vita reale

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del grande classico targato Naughty Dog, è disponibile ormai da diversi giorni.

La storia di Ellie e Joel, proposta su PS5 (e poi successivamente anche su PC) in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon) è già stata presa di mira dai fan di tutto il mondo.

Se nel mentre qualcuno sembra aver fatto di recente una doppia scoperta legata a doppio filo ai personaggi di Joel e Tess, qualcun altro si è dilettato in qualcosa di ancora più ardito.

No, non parliamo della classica comparativa che mette a confronto l’originale o la remastered con il remake disponibile su PS5, bensì di un video confronto decisamente più interessante.

Come riportato anche su DSO Gaming, ElAnalistaDeBits ha condiviso un video in cui confronta la grafica del gioco di The Last of Us Part I con i luoghi della vita reale.

Come saprete, il gioco si svolge in numerose città come Boston e nel Colorado. Questo video può quindi dare un’idea di quanto il gioco sia vicino alle ambientazioni reali.

Trovate il filmato (della durata di ben 13 minuti) poco sotto, nel player dedicato:

Certamente, filmati comparativi del genere servono a rimarcare – come se ce ne fosse bisogno – il genuino lavoro e la cura nei dettagli infusa dal team americano nel loro ultimo prodotto.

Ricordiamo anche che, poco prima dell’uscita del gioco nei negozi, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare un nuovo trailer per mostrare al pubblico tutte le novità.

Ma non solo: avete visto anche che qualcuno sarebbe andato ancora oltre, avvistando (così sembrerebbe) un riferimento al prossimo gioco Naughty Dog, una nuova e misteriosa IP che sembra avere un’ambientazione tipicamente fantasy?

Infine, nella nostra recensione di TLOU1 vi abbiano raccontato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»