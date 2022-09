The Last of Us Part I, la vera età di Joel e il nome di Tess finalmente svelati

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del grande classico uscito su console PS3 e PS4, è disponibile ormai da un po’ di giorni, e i fan stanno scovando un bel po’ di curiosità all’interno del titolo.

La storia di Ellie e Joel, proposta ora in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon) contiene infatti vari omaggi che non sono di certo passati inosservati.

Basti pensare al fan che di recente pare abbia avvistato un personaggio proveniente direttamente dalla Part II, con somma sorpresa da parte di tutti.

Senza contare che qualcuno sarebbe andato ancora oltre, avvistando – a detta sua – un riferimento al prossimo gioco Naughty Dog. Ora, però, è il turno di una doppia scoperta legata a doppio filo ai personaggi di Joel e Tess.

Come riportato anche da Mp1st, sembra che all’interno di The Last of Us Part I siano nascosti la vera età di Joel e il nome di Tess.

Grazie alla risoluzione aumentata, il passaporto di Joel può ora essere controllato nel gioco per vedere quanti anni ha: il documento indica infatti che l’uomo è nato il 24 settembre 1981, il che significa che aveva 20 anni quando ha avuto la figlia Sarah e 52 anni durante gli eventi di The Last of Us Part I.

Il passaporto di Joel indica anche che il suo stato di nascita è Arlington, in Texas. Ma non solo: anche il nome completo di Tess è visibile dal suo passaporto (o da una parte di esso, dato che il passaporto di Joel è in alto), ma il nome completo della donna è visibile a chiare lettere.

Come si può vedere, il nome completo di Tess è Theresa Servopoulos, il che vuol dire che la donna ha origini chiaramente greche, anche se non ci è dato sapere altro.

Restando in tema di scoperte, un giocatore di TLOU1 ha da poco scovato anche un commovente omaggio a uno sviluppatore scomparso, presente all’interno del titolo.

Ma non solo: avete visto quali sono i libri di The Last of Us da collezionare, tra artbook e fumetti ufficiali per la saga di Naughty Dog?