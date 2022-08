The Last of Us Part I, finalmente il gameplay: ecco le novità del remake

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del grande classico, è previsto tra un paio di giorni, pronto a tornare a raccontare la storia di Ellie e Joel in una versione riveduta e corretta della loro avventura.

Il gioco (che potete trovare anche su Amazon) è l’esclusiva PS5 più attesa del mese di settembre, nonostante sia in uscita anche su PC nel corso dei prossimi mesi.

Considerando che il gioco è ancora preso di mira dai fan di tutto il mondo, i quali lo omaggiano anche con vere e proprie opere d’arte, è inutile dire che le aspettative sono alquanto alte.

Dopo aver confermato che il preload del gioco è finalmente disponibile, Naughty Dog ha ora rilasciato un video gameplay ufficiale che mostra una parte specifica del gioco.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi principali del gioco. Proseguite con la lettura e con la visione del video solo se consapevoli della cosa.

Come riportato anche da Game Rant, i fan non avevano avuto modo di vedere il gameplay in tempo reale del gioco, sebbene il nuovo filmato ufficiale risolve il problema, grazie a ben sette minuti di Joel, Ellie e Bill nella città di quest’ultimo.

Catturato su PS5, il video mostra Joel ed Ellie seguire Bill nella scuola locale alla ricerca di una batteria per auto. Joel passa senza soluzione di continuità da un’arma da fuoco all’altra, da un equipaggiamento artigianale a un’arma da mischia, per eliminare gli infetti (i quali hanno subito notevoli modifiche alla loro IA rispetto alla versione originale).

Il trailer si conclude con una prova di forza contro uno dei temibili Bloater, anche se il terzetto pare riuscire a risolvere il problema piuttosto rapidamente.

Restando in tema, sempre in queste ore gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare un nuovo trailer per mostrare al pubblico più da vicino tutte le novità.

Del resto, Naughty Dog aveva infatti deciso di pubblicare diversi trailer e post di approfondimento, dopo averci già svelato le numerose opzioni di accessibilità,