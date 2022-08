The Last of Us Part I, il nuovo gameplay trailer ci svela le novità più accessibili di sempre

Sony e Naughty Dog hanno deciso di svelarci nel dettaglio un nuovo interessante gameplay trailer, questa volta dedicato principalmente ad esplorare le feature legate all’accessibilità.

Si tratta infatti di una componente su cui gli sviluppatori hanno già deciso di puntare fortemente anche in occasione di The Last of Us Part II (che potete recuperare su Amazon) e che, come ammesso dagli stessi sviluppatori, sono stati utilizzati come base per il remake in uscita su PS5.

In occasione dell’apertura ufficiale dei pre-load, gli sviluppatori non hanno solo voluto mostrarci come The Last of Us stia diventando più accessibile che mai in un nuovo video, che trovate in apertura di questo articolo, ma hanno anche illustrato nel dettaglio tutte le imminenti novità.

In un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog italiano, il direttore del gioco Matthew Gallant si è dunque detto convinto che The Last of Us Part I sarà un gioco accessibile a tutti, anche a tutti coloro dovessero avere problemi di udito, vista e accessibilità motoria: si conferma dunque il grande impegno di Naughty Dog nel voler fornire un’esperienza narrativa godibile da tutti.

Il director spiega infatti che la principale novità inserita è la descrizione audio dei filmati, realizzata in collaborazione con Descriptive Video Works, servizio professionale molto attivo in TV, film e trailer videoludici.

Il DualSense di PS5 ricoprirà un ruolo centrale proprio per l’accessibilità: una delle novità più interessanti è infatti la possibilità di riprodurre i dialoghi attraverso il feedback aptico. Se utilizzato insieme ai sottotitoli, questa funzione consentirà agli utenti con problemi uditivi di non perdersi mai neanche una conversazione.

Non potevano poi naturalmente mancare tantissime altre funzionalità per aiuti visivi, motori e uditivi, combinati in diversi set pre-impostati ma modificabili a proprio piacimento: se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo al blog ufficiale PlayStation per l’elenco completo con tutti i numerosi dettagli.

Il trailer ufficiale ci ha comunque permesso di poter osservare alcuni dei cambiamenti più importanti in vista dell’imminente lancio del remake, confermando l’ottimo lavoro svolto dal team fino a questo momento.

Non si tratta dell’unica presentazione video arrivataci da Naughty Dog: nelle scorse ore è stato infatti pubblicato anche il trailer di lancio profondamente nostalgico.

Questa settimana sono inoltre arrivate ottime notizie per gli amanti della prima avventura di Ellie e Joel: la serie TV di HBO si è mostrata finalmente in azione con il primo trailer.