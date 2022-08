Il poster definitivo di The Last of Us Part I vi farà salire l’hype, e non poco

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 previsto tra appena una manciata di giorni, tornerà a raccontare la storia di Ellie e Joel in una versione riveduta e corretta del classico uscito ormai diversi anni fa.

Il gioco (che potete trovare anche su Amazon) è sicuramente l’esclusiva PS5 più attesa della nuova stagione, nonostante sia successivamente in uscita anche su PC.

Le polemiche sul prezzo di questa produzione non hanno infatti intaccato i tentativi di Naughty Dog di dimostrare la validità del progetto.

Ora, dopo avervi reso noto che il preload del gioco è finalmente disponibile, qualcuno ha deciso di omaggiare il prossimo masterpiece PlayStation con un’opera davvero unica.

Il bravissimo IconicNephilim – nome già noto agli appassionati di TLOU – ha infatti pubblicato sul proprio profilo social ufficiale un poster realmente sorprendente.

Si tratta di un’immagine dedicata proprio al remake di prossima uscita, la quale accorpa quasi tutti i personaggi chiave del gioco in una maniera davvero inedita.

Ma non solo: il poster mostra anche alcuni specifici momenti del gioco (anche tra i più drammatici), risultando essere di fatto un’opera pensata per dimostrare tutta la passione verso un capolavoro ormai immortale.

Something to fight for.

The Last of Us Part 1, 9.2.22. pic.twitter.com/7YrhW0wtej — David ミ☆ (@IconicNephilim) August 24, 2022

Ricordiamo anche che The Last of Us Part I sarà disponibile dal 2 settembre 2022, mentre una versione PC è attualmente in sviluppo, nonostante al momento in cui scriviamo non sia ancora stata resa nota una data di uscita definitiva (vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più).

Restando in tema, IconicNephilim ci aveva già deliziato con altre opere dedicate alla serie, e di cui vi abbiamo mostrato il risultato in un nostro articolo di alcuni mesi fa davvero da non perdere.

Ma non solo: come qualcuno ha fatto notare su Reddit sono una manciata di giorni fa, c’è un titolo chiamato Lapse: A Forgotten Future che sembra strizzare l’occhio al capolavoro Naughty Dog con un Easter Egg davvero molto particolare.