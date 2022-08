The Last of Us Part I in preload da oggi, ed è un bel po’ pesante

The Last of Us Part I sta per arrivare: il remake per PlayStation 5 tornerà infatti a raccontare la storia di Ellie e Joel in una versione riveduta e corretta del grande classico.

Il gioco (che potete trovare anche su Amazon) è sicuramente uno dei primi big della prossima stagione, tanto che i fan lo stanno già tenendo d’occhio.

Questo, tenendo in considerazione anche alcune polemiche sul prezzo di questa produzione, nonostante tutti i tentativi di Naughty Dog di mostrare la validità del progetto.

Del resto, infatti, non è difficile capire il grande lavoro svolto dal team in fase di rifacimento del gioco, gioco che è ora disponibile al preload su PS5.

Da oggi, 26 agosto, The Last of Us Part I può infatti già essere scaricato e installato, grazie al preload per coloro che hanno già acquistato il gioco.

Ma non solo: l’avventura di Ellie e Joel occupa anche diverso spazio sull’SSD di PS5: chi ha già effettuato l’acquisto può infatti accedere al download e all’installazione anticipata, tenendo liberi ben 68GB di spazio libero sull’unità di memoria della console.

L’informazione proviene dal profilo del sempre bene informato PlayStation Game Size, il quale ha pubblicato la cosa su Twitter.

The Last of Us™ Part I Download Size : 68.008 GB (Version: 1.001.000) Pre-Load : August 26

Restando in tema, in vista del lancio sempre più vicino, PlayStation ha da poco pubblicato anche il trailer di lancio di The Last of Us Part I, ricco di sequenze inedite (e preparate i fazzoletti, vi serviranno senz’altro).

Il gioco sarà disponibile dal 2 settembre 2022, mentre una versione PC è attualmente in sviluppo (nonostante al momento non ci sia ancora una data di uscita definitiva).

Ma non solo: avete visto anche che dal Future Game Show è stato mostrato anche Rooted, un gioco realizzato in Unreal Engine 5 che è di base un survival post-apocalittico palesemente ispirato proprio a TLOU (forse anche troppo, a dire il vero).