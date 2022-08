The Last of Us Part I avrebbe ottime notizie per i cacciatori di trofei

L’uscita di The Last of Us Part I è ormai molto vicina: in attesa del lancio ufficiale del nuovo remake di Naughty Dog, sulla rete sono iniziate a emergere online le prime informazioni su cosa sarà possibile attendersi dall’esclusiva PS5.

Il remake della prima avventura di Ellie e Joel (che potete prenotare su Amazon con consegna al day-one garantita) sarà infatti un’ottima occasione non solo per rivivere l’inizio della saga, dopo aver già affrontato il secondo bellissimo capitolo, ma anche per mettersi alla prova con nuove sfide.

In particolar modo, i cacciatori di trofei potranno ambire ad un aggiungere un nuovo Platino alla propria collezione che, stando a quanto emerso in rete dalle prime indiscrezioni, sarebbe più semplice da ottenere rispetto alle precedenti avventure.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, sembra infatti che The Last of Us Part I abbia deciso di rinunciare ai trofei legati alla difficoltà, che avevano reso il capolavoro di Naughty Dog notoriamente difficile da completare al 100%.

La lista dei trofei da sbloccare nel nuovo remake in esclusiva su PS5 non fa alcuna menzione sulla necessità di completare il gioco a livelli di difficoltà particolarmente elevati, chiedendo soltanto di completare il gioco e raggiungere determinati obiettivi secondari.

Significa che, potenzialmente, sarà possibile ottenere l’agognato Platino anche solo dopo aver completato una partita con il capitolo originale e la sua espansione Left Behind, rendendo dunque molto più semplice raggiungere questo ambito premio.

Vale comunque la pena di ricordare che The Last of Us Part I introdurrà alcune novità per i giocatori più hardcore, come la difficoltà grounded e la modalità «permadeath»: non sappiamo se arriveranno in seguito trofei legati a queste aggiunte, ma non dovrebbero comunque avere alcun peso sullo sblocco del Platino.

Ricordiamo che l’appuntamento con il day-one è stato fissato al 2 settembre 2022: tutti gli utenti amanti della caccia ai trofei potranno dunque attendere con particolare interesse questa data per mettersi alla prova.

Secondo alcuni fan, il lancio potrebbe essere l’occasione perfetta per approfondire ulteriormente la storia con nuove espansioni: per questo motivo, la community ha iniziato a immaginare chi potrebbero essere i protagonisti di eventuali futuri DLC.

Restando in tema, presto sarà possibile riscoprire le avventure di Ellie e Joel anche in TV: la serie HBO di The Last of Us si è finalmente mostrata nel suo primo trailer ufficiale, che sembra essere davvero uguale al videogioco originale.