The Last of Us, parla HBO: «Alcune cose potrebbero essere diverse»

La serie TV di The Last of Us ad opera di HBO è forse uno dei progetti più attesi, e il fatto che si sappia ancora pochissimo rende l’attesa più snervante.

Lo show tratto dal capolavoro di Naughty Dog, che potete recuperare su Amazon, si porta dietro chiaramente un carico di aspettative non indifferente.

Per fortuna abbiamo avuto un primo teaser della produzione, che ci ha permesso se non altro di cominciare ad immaginare come potrà essere lo show.

Una serie TV che sembra essere davvero molto simile al The Last of Us originale: guardare per credere.

The Last of Us visto dagli occhi di HBO è una di quelle cose per cui, tendenzialmente, si dovrebbe essere abbastanza tranquilli.

Il colosso dell’intrattenimento televisivo ha prodotto capolavori come I Soprano e Il Trono di Spade, entrambe produzioni che per motivi diversi hanno cambiato la storia della televisione.

È comprensibile, però, che i fan più sfegatati del titolo di Naughty Dog possano avere un minimo di preoccupazione per il risultato della produzione.

In questo senso le dichiarazioni di Eben Bolter, uno dei direttori della fotografia di HBO impiegati nella serie, arrivano tramite Twitter con un sentimento dolceamaro.

“The series was made with the utmost care and respect for the game. Certain things may differ but as a huge fan of the game myself I don't think you'll be disappointed.

The scripts are the best I've read and casting and performances absolutely incredible.” ― Eben Bolter DP of HBO pic.twitter.com/JsW1XXagYJ

— The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) August 24, 2022