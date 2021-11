The Last of Us, ma come fosse uscito da un’opera Disney

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della vecchia generazione di PlayStation 3, un gioco ancora oggi in grado di essere apprezzato e ammirato da una miriade di giocatori.

Se volete scoprire come procede la storia di Ellie e Joel, non perdetevi il capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us Part II, a un prezzo imperdibile su Amazon.