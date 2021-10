Bloodborne incontra Kingdom Hearts (ed è perfetto)

Bloodborne è uno dei soulslike più amati dalla community, visto e considerato che da anni i giocatori chiedono a gran voce un sequel o una remastered del titolo From.

Senza nulla togliere a titoli come Sekiro Shadows Die Twice, l’avventura a Yharnam è entrata nelle viscere di tutti gli appassionati del genere di appartenenza.

Del resto, la possibilità che Bloodborne possa presto ricevere una remastered per PlayStation 5, oltre a un vero e proprio sequel, si è di recente ravvivata.

Nel mentre, qualcuno ha ben pensato di trasformare il gioco in una vera e propria serie animata forte di un look identico a quello degli show di Cartoon Network.

Ora, come riportato su Reddit, qualcuno si è divertito a creare un mashup realmente sorprendente, che fonde con Bloodborne con una saga altrettanto celebre, ma lontana anni luce dal look gotico del soulslike.

Stiamo parlando di Kingdom Hearts, una delle serie Square Enix più amate di sempre, ferma al terzo capitolo (ma con altrettanti spin-off a fare da contorno).ù

L’utente “zettabeast” ha infatti immaginato Sora, Pippo e Paperino come fossero usciti dall’immaginario dark di Bloodborne e – sorpresa – il look si sposa tremendamente bene con il classico character design dei personaggi Square.

Trovate la sorprendente immagine poco più in basso:

Ovviamente, trattandosi di una fan art è davvero improbabile (per non dire impossibile) che le saghe From e Square possano mai incontrarsi.

Resta però la certezza che un’eventuale “fusione” tra i due franchise porterebbe a un risultato estetico davvero molto intrigante.

