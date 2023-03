The Last of Us, la Stagione 2 risolverà il più grande “difetto” della serie TV: «Sarà enorme»

La prima stagione di The Last of Us si è ufficialmente conclusa proprio nelle scorse ore, dimostrandosi ancora una volta controverso e spaccando il pubblico che non aveva affrontato il finale del videogioco originale.

La serie prodotta da HBO si è dimostrata particolarmente fedele alle produzioni di Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon), ma c’è stato un dettaglio in particolare che ha deluso i fan storici: la quasi totale assenza di scene d’azione contro gli infetti.

Gli autori hanno infatti preferito concentrarsi sui rapporti tra Joel ed Ellie e gli altri sopravvissuti umani, con le relative differenze sia in positivo che in negativo, lasciando quindi ben poco spazio alle sfide contro gli infetti, prevalenti invece all’interno del videogioco.

Le cose dovrebbero però cambiare nella seconda stagione di The Last of Us: come riportato da Inverse, Craig Mazin ha chiesto ai fan di queste terrificanti creature di avere pazienza e che avranno ampio spazio nei futuri episodi.

L’autore ha spiegato infatti di aver cercato un equilibrio per adattare il videogioco alla serie TV, trattandosi di un medium passivo e non attivo:

«Potrebbe esserci stata meno azione di quello che le persone desideravano perché non eravamo riusciti a trovarne la giusta importanza per un po’ di tempo, o perché eravamo preoccupati che potesse diventare ripetitiva. Dopo tutto, non lo state giocando: lo state guardando».

Mazin ha però anticipato di essere più che consapevole delle critiche arrivate dai fan dei videogiochi e di avere già in mente l’introduzione di numerosi infetti, anche di diverse categorie, in vista della seconda stagione.

«Sto cercando di smettere di dire a me stesso che sarà enorme perché so già che la prossima stagione lo sarà ancora di più — e non vorrei impazzire».

Se per la prima stagione di The Last of Us gli autori avevano cercato di concentrarsi sui rapporti, la Stagione 2 dovrebbe concedere ampio spazio anche alla violenza e alle scene d’azione, oltre che agli infetti. Una modifica che, del resto, è in linea con quelli che sono i temi narrati in Part II.

Ed effettivamente, anche l’attrice Bella Ramsey aveva già avvertito i fan che la seconda stagione sarebbe stata diversa dalla prima, confermando ancora una volta le recenti affermazioni degli autori.

In ogni caso, i fan non vedono già l’ora di scoprire le prossime avventure di Ellie sul piccolo schermo: come ampiamente previsto dalla stessa interprete, il finale di stagione ha diviso «enormemente» il pubblico.

Nel frattempo, vi ricordiamo che c’è ancora un altro appuntamento con la serie TV: HBO ha annunciato che ci sarà un episodio extra, con un vero e proprio speciale dietro le quinte.