The Last of Us, la serie TV avrà un episodio extra dopo il finale

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us si sta avvicinando al gran finale, sebbene a quanto pare lo show avrà un episodio bonus davvero inaspettato.

La serie racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), dando modo ai giocatori di immergersi nuovamente nel mondo Naughty Dog.

Ora, dopo che una foto ha mostrato Ashley Johnson in uno scatto preso direttamente dall’episodio 9 ormai alle porte, è ora il turno di una notizia ancora più interessante.

Come riportato anche da Gaming Bible, infatti, la serie The Last of Us riceverà un episodio bonus che andrà in onda dopo il finale di stagione.

Il finale di stagione atteso per questa domenica, con l’episodio “Look for the Light“, concluderà la prima e acclamata serie dello show HBO.

Tuttavia, HBO ha annunciato che un episodio extra andrà in onda direttamente dopo il finale: intitolato “Making of The Last of Us“, lo speciale sarà un vero e proprio dietro le quinte della serie, come anticipato dall’account Twitter ufficiale.

L’episodio bonus porterà gli spettatori dietro le quinte con il cast e la troupe di TLOU, per vedere come hanno dato vita allo show grazie a una speciale featurette.

Go behind the scenes with the cast and crew of #TheLastofUs to see how they brought the show to life in a special behind the scenes featurette. Making Of The Last Of Us streams after the season finale, Sunday on @HBOMax. pic.twitter.com/BvsW8onvLU — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) March 9, 2023

Nel breve trailer di anteprima, vediamo un assaggio di come sono stati creati gli effetti speciali dell’incidente aereo della première, uno sguardo su come sono stati portati in vita i clicker, il processo di ripresa dell’orda del quinto episodio, oltre a interviste con il cast e il resto della produzione.

Sempre parlando della serie TV targata HBO, secondo l’attrice di Ellie – ossia Bella Ramsey – c’è un vero e proprio esercito gay che la sostiene online contro gli hater.

Ma non è tutto: il canale YouTube ‘AFK’ ha pubblicato un video parodia davvero interessante per The Last of Us in Unreal Engine 5, chiamato semplicemente Clickers.

Infine, un altro appassionato avrebbe notato un riferimento al personaggio di Abby nascosto in TLOU Part I, più precisamente nel DLC Left Behind.