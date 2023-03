The Last of Us Stagione 2, Bella Ramsey avverte: «sarà diversa»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us si sta avvicinando al gran finale, sebbene a quanto pare è già tempo di parlare della Stagione 2 in uscita prossimamente.

La serie racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), dando modo ai giocatori di immergersi nel mondo Naughty Dog.

Ora, dopo che è stato reso noto che la serie The Last of Us riceverà un episodio bonus che andrà in onda dopo il finale di stagione, arrivano le prime dichiarazioni sulla prossima serie di puntate.

Come riportato anche da GameSpot, infatti, l’attrice Bella Ramsey (Ellie) è pronta a tornare nella seconda stagione dello show HBO.

La stagione 1 di The Last of Us si concluderà il 12 marzo e HBO Max ha confermato che la serie di successo tornerà sicuramente per una seconda stagione. Non sappiamo ancora molto del nuovo ciclo di puntate, poiché le riprese non sono ovviamente ancora iniziate, ma Bella Ramsey non vede l’ora di tornare.

Parlando con il podcast The Last of Pods di ComicBook.com, Ramsey ha dichiarato di essere eccitata per la prossima parte di TLOU, ma di mantenere le aspettative moderate.

Secondo la star, la prima stagione è stata «l’anno più bello della mia vita», ma è consapevole che la seconda stagione sarà un’esperienza a sé stante.

«Sono davvero emozionata. Mi sembra ancora surreale che stia per ripartire», ha detto Ramsey. «Ma non voglio fare paragoni con l’esperienza della prima stagione, perché… la prima stagione di The Last of Us è stata l’anno più bello della mia vita, e non sarà la stessa cosa. Devo solo pensare: ‘Questa è la seconda stagione. E amo la prima stagione, ma questa sarà diversa’. Sono davvero entusiasta. Voglio solo tornare in Canada con Craig Mazin e Pedro Pascal per un po’. Sarà davvero bello».

Al momento non si sa quando inizieranno le riprese della seconda stagione, ma secondo un’intervista rilasciata a Collider, Pedro Pascal ha dichiarato che c’è la possibilità che le riprese inizino entro la fine dell’anno.

Restando in tema, ricordiamo che Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al gioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di TLOU Stagione 2.

Ma non è tutto: Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.