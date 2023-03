The Last of Us, Bella Ramsey anticipa il finale di stagione: «Dividerà enormemente il pubblico»

Siamo ormai vicini a scoprire come si concluderà la prima stagione di The Last of Us: mancano infatti soltanto due episodi per il finale delle avventure di Ellie e Joel, che si preannuncia essere particolarmente impressionante.

Proprio come già accaduto con l’uscita del videogioco originale di Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon), la conclusione di questo bellissimo viaggio sembra essere destinata a far discutere enormemente il grande pubblico, soprattutto se sarà particolarmente fedele all’opera videoludica.

In un’intervista rilasciata a Vogue, l’attrice Bella Ramsey — che come ormai saprete interpreta Ellie nello show di HBO — ha voluto lasciare qualche piccola anticipazione sulle ultime due puntate, ormai molto attese da tutto il pubblico.

La star avrebbe inoltre già confermato l’incredibile brutalità dell’episodio 8: non è stato ovviamente confermato se sarà presente «quella» scena, ma a giudicare dalle parole dell’attrice sembrerebbe molto probabile.

Nell’intervista ha infatti confermato che la particolare violenza dell’ottavo episodio l’ha messa duramente alla prova, come del resto dovrebbe capitare a ogni attore giovane che si trova dover girare scene di quel tipo:

«È stato… estenuante, ma quelle sono state alcune delle mie giornate preferite sul set. Sembra davvero da masochisti, ma in un certo senso le scene che amo di più sono quelle che mi spezzano».

E per quanto riguarda invece l’episodio 9, ovvero il finale di stagione, che cosa ne penseranno i fan? Bella Ramsey non ha alcun dubbio al riguardo:

«Dividerà enormemente il pubblico — enormemente».

Chi ha già avuto modo di completare il videogioco originale di The Last of Us, probabilmente sa esattamente a cosa si riferisce l’interprete di Ellie: la community ha discusso a lungo su quel finale e sulla scelta che ciò implicava.

Sembrerebbe dunque che la serie si dimostrerà molto fedele al gioco anche in questo aspetto: appuntamento dunque fissato alle prossime settimane per scoprire la conclusione di questo viaggio.

L’attrice ha avuto modo di commentare recentemente anche le critiche arrivate in seguito all’episodio 7 da parte di alcuni “fan”, ribadendo che solo perché siamo in un mondo post-apocalittico «non significa che i gay non esistano».

Con l’avvicinarsi dell’episodio finale, è ormai quasi arrivato il momento di pensare agli eventi della Stagione 2: Pedro Pascal si è già detto ottimista sui tempi in cui inizieranno le riprese.