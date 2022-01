Come sarebbe The Last of Us se fosse open world? Così

The Last of Us è il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva su console PlayStation 3 (e PS4), in grado a molti anni di distanza di fare ancora parlare di sé.

Il primo TLOU è infatti un gioco seminale, visto che l’avventura di Joel ed Ellie è entrata di peso nella storia del videogioco per motivi assolutamente validi e obiettivi.

Del resto, il gioco è risultato essere il favorito anche tra i fan storici (se messo a confronto con il sequel), cosa questa che vale più di mille parole.

Ora, mentre qualche giocatore si è dilettato a scovare personaggi misteriosi, qualcun altro ha invece trasformato The Last of Us in un vero e proprio titolo open world.

Come riportato da Game Rant, via Reddit è apparso un video che immagina il primo TLOU come fosse un titolo a mondo aperto chiamato The Last Days.

Nel filmato siamo guidati attraverso una piccola area open-world ambientata negli scenari del gioco di Naughty Dog, mentre le strade post-apocalittiche sono fiancheggiate da automobili bruciate e rifiuti di ogni genere.

Alla fine del video vediamo brevemente Joel con in mano un fucile: pur non essendoci null’altro di concreto si tratta in ogni caso di un concept potenzialmente molto interessante.

