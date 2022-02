Joel di The Last of Us, ma come Corvo di Dishonored

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva su console PlayStation, è diventato col tempo un grance classico, grazie anche e soprattutto ai suoi protagonisti.

L’originale TLOU è infatti un videogioco tanto bello da vedere quanto da giocare, tutti elementi in grado di trasformare l’avventura di Joel ed Ellie un titolo .

Del resto, parliamo di un gioco che è stato in grado di battere il sequel stando a un sondaggio indetto dai fa, quindi poco non è.

Ora, tra una strana scoperta e un’altra, qualcuno si è dilettato a “trasformare” il protagonista maschile del gioco come fosse uscito dal classico Bethesda, Dishonored.

Come riportato anche dai colleghi di Game Rant, il redditor KikiColors ha condiviso un’illustrazione di Joel di The Last of Us piuttosto diversa dallo stile classico del gioco Naughty Dog.

L’artwork in questione immagina infatti Joel con tratti decisamente più “spigolosi”, con sopracciglia rovinate, capelli spettinati e denim abbottonati.

Si tratta infatti di un’opera molto singolare, che KikiColors ha paragonato appunto allo stile artistico di Dishonored.

Dishonored è sicuramente un gioco visivamente impressionante, tanto che il suo stile artistico a pennellate tenui evoca l’aspetto dei dipinti a olio impressionistici o realistici.

The Last of Us e Dishonored sono distanti anni luce per quanto riguarda stile grafico, ma KikiColors ha inavvertitamente (o intenzionalmente) mostrato come potrebbe essere Joel se facesse parte dell’universo del gioco sviluppato da Arkane Studios.

