The Last of Us, la serie TV è costosissima e la colpa è del Canada

The Last of Us fa parte di quei progetti televisivi con un budget stratosferico, come spesso accade soprattutto per le produzioni di HBO.

Emittente che anche con Game of Thrones, la cui serie potete recuperare su Amazon, non ha mai certo badato a spese per garantire la miglior qualità possibile.

Un budget che indubbiamente influisce anche sulla percezione della serie, e quindi sull’apprezzamento. Lo dimostrano i nuovi record che lo show incassa episodio dopo episodio.

E mentre arriva la seconda stagione, e plausibilmente anche una terza, emerge il motivo per cui HBO ha dovuto spendere così tanto per lo show.

La colpa è del Canada. Precisamente per il fatto che è uno stato… troppo pulito.

Come riporta The Gamer, la produzione ha dovuto lavorare moltissimo per ricreare l’ambientazione post-apocalittica che ha reso iconica la produzione Naughty Dog.

Un lavoro impegnativo perché il Canada di suo non offre molti spunti in questo senso, visto che è uno stato che tiene molto alla cura dei propri luoghi.

I $10 milioni ad episodio che HBO ha investito per The Last of Us sono andato per rendere i set più credibili possibili, relativamente ad una infezione fungina che ha devastato il mondo.

Per portare a casa le riprese che, pur includendo alcune location come Boston e dintorni, sono state svolte per la maggior parte in Canada. Un luogo che è stato impegnativo da rielaborare per lo scenografo John Paino.

Paino ha rivelato che è stato difficile trovare un’area che partisse già di suo con un’estetica simil-apocalittica o abbandonata:

«Te lo giuro, non siamo nemmeno riusciti a trovare una stazione di servizio abbandonata. […] Ci siamo resi lentamente conto che molte cose che pensavamo di girare solo sul posto, le avremmo costruite. Inoltre, l’architettura semplicemente non c’era, se immaginiamo di sbandare per le strade e abbattere le cose. Sono rimasto davvero scioccato. È un paese molto pulito.»

Chissà come leviteranno i costi per la seconda stagione, a questo punto, che per adesso vedrà anche il ritorno di Bella Ramsey.

Purtroppo, in queste ore, siamo stati costretti anche a riportare notizie ben meno curiose di queste, tutt’altro: Annie Wersching, che ha interpretato Tess nel videogioco originale, è venuta a mancare a soli 45 anni.