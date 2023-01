The Last of Us Stagione 2: «merita più di una stagione televisiva»

I primi episodi della serie HBO su The Last of Us sono disponibili da alcuni giorni, ma ora che è stata annunciata anche la Stagione 2 iniziano a emergere i primi dettagli.

La prima stagione racconta la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon a ottimo prezzo), così come la seconda dovrebbe logicamente narrare le vicende di The Last of Us Part II.

Ora, dopo che HBO ha confermato l’arrivo di una seconda stagione con un teaser, è emerso che la prossima serie potrebbe essere leggermente diversa rispetto alla prima.

AI microfoni di IGN US, sul red carpet della premiere, lo showrunner Craig Mazin ha infatti lasciato intendere che la Stagione 2 potrebbe essere divisa in più parti.

Mazin ha infatti reso noto che «[la Parte II] racconta una storia ancora più grande, oltre che più complicata. Credo che sia un racconto bellissimo.»

E ancora: «Io e Neil Druckmann stiamo cercando di capire come adattare il tutto, poiché merita sicuramente più di una stagione televisiva».

Poco sotto, il tweet con la breve clip in cui possiamo sentire le parole direttamente da Craig Mazin in persona.

“The Last of Us Part 2” is “more than a season’s worth of television” says showrunner Craig Mazin #TheLastofUs pic.twitter.com/hHILDAe1G5 — IGN (@IGN) January 27, 2023

Ricordiamo che Neil Druckmann e Craig Mazin, in un’intervista a The Hollywood Reporter, avevano già accennato al fatto che qualsiasi stagione futura potrebbe adattare per l’appunto proprio The Last of Us Part II, (già al centro di alcuni curiosi Easter Egg nella prima serie).

Nel frattempo potete iniziare il viaggio televisivo di Joel ed Ellie con il primo episodio, gratis, pubblicato per intero su YouTube.

Ma non solo: nella nostra recensione della prima stagione vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»