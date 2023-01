Morta Annie Wersching, l’interprete di Tess in The Last of Us: aveva 45 anni

L’attrice Annie Wersching, nota ai fan soprattutto per aver interpretato il ruolo di Tess nei videogiochi di The Last of Us, ci ha purtroppo lasciato nelle scorse ore a soli 45 anni.

La voce di Tess ha affrontato una dura battaglia contro un cancro diagnosticato nel 2020, ma non ha mai smesso di girare nuove scene, facendo apparizioni anche nelle serie televisive Star Trek: Picard e The Rookie.

Ma è con il ruolo di Tess, la socia di Joel in The Last of Us che riuscì a conquistare il cuore di tutti i fan dei videogiochi, grazie a un’interpretazione che viene ancora ricordata come una delle migliori di tutta la produzione (trovate il remake su Amazon).

A dare il triste annuncio della sua scomparsa è stato l’attore Stephen Full, marito di Annie Wersching, che ricorda come lei riuscisse a trovare la meraviglia in ogni singolo momento e di come gli abbia insegnato di «non aspettare che sia l’avventura a trovarti» (via Deadline).

Non poteva naturalmente mancare anche il ricordo di chi l’ha conosciuta al lavoro con l’esclusiva PlayStation, a partire dall’autore Neil Druckmann che sottolinea come «abbiamo appena perso una bellissima persona e artista» e che farà sempre parte della famiglia di The Last of Us e di Naughty Dog.

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones. There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! TLoU fans… let’s show what we’re made of. Please consider donating to her kids’ gofundme: https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

Anche Troy Baker, voce di Joel, ha voluto ricordare che Tess è ricordata come un personaggio così forte proprio per merito della stessa forza che Annie Wersching ha dato al suo personaggio, invitando anche a «non sprecare mai un’opportunità di dire a qualcuno quanto siete loro grati per il semplice dono di averli conosciuti».

Never waste an opportunity to tell someone you are grateful for the simple gift of knowing them.

Annie, so much of Tess is what you imbued into the character. Your strength is her strength and in some way, you live on in not only her but the many roles you brought to life. pic.twitter.com/8jJLiRTazd — Troy Baker (@TroyBakerVA) January 29, 2023

Jeffrey Pierce, voce di Tommy nei videogiochi, ha invece definito la notizia «straziante», per lui e per tutti coloro che ha lasciato dopo la sua triste scomparsa.

Damn. Stunned to hear of Annie Wersching's passing. The real deal. The OG Tess. Heartbreaking for those she left behind. https://t.co/nYY1U3KzIJ — Jeffrey Pierce (@pierce_jeffrey) January 29, 2023

Naturalmente anche la redazione di SpazioGames.it al completo vuole unirsi al cordoglio dei familiari di Annie Wersching e di tutti i suoi cari, per la tragica scomparsa di una stella che ci ha lasciato davvero troppo presto.