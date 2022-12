The Last of Us, la serie HBO raddoppia: svelata una nuova serie parallela

The Last of Us di HBO sarà uno degli eventi televisivi più importanti del prossimo anno, senza dubbio, e ora arriva una seconda serie podcast a corredo.

La serie TV ispirata alla serie di culto di Naughty Dog, che trovate su Amazon anche in versione definitiva, ha dalla sua l’onere di portare con sé una storia amatissima.

“La più importante di sempre” secondo qualcuno, che ha recentemente espresso parole molto altisonanti per lo show.

Una trasposizione, quella di HBO, che sarà così drammatica da farci piangere ad ogni episodio, come hanno spiegato gli autori recentemente.

E, non contenti dello show di HBO, ad accompagnare la serie di The Last of Us ci sarà un podcast con due protagonisti d’eccezione.

Come riporta Dualshockers, infatti, Neil Druckmann e Troy Baker saranno protagonisti di una serie podcast che uscirà insieme alla produzione HBO.

L’adattamento di The Last of Us della HBO debutterà il 15 gennaio sull’app HBO Max e sarà accompagnato anche da una serie di podcast. L’annuncio su WarnerMedia condivide che il podcast di accompagnamento seguirà la prima stagione dello show e presenterà le menti creative dello show come ospiti.

Tra l’altro, questa non è la prima incursione di Baker e Druckmann nel podcasting. Il duo ha anche pubblicato una serie di podcast con la co-sceneggiatrice Hally Gross e interpretata da Ashley Johnson, Troy Baker e Laura Bailey nel 2020.

Mentre quella serie ruotava principalmente attorno a The Last of Us Part I e al processo di sviluppo del sequel, l’imminente podcast si concentrerà principalmente sulle scelte cinematografiche alla base dell’adattamento e sul motivo per cui i creatori dello show hanno preso determinate decisioni nello sviluppo.

Sarà interessante vedere se qualcuno di questi contenuti sarà anche doppiato in italiano, come la serie che vedrà il ritorno dei personaggi originali.

Se siete curiosi di scoprirne di più su una delle serie più attese del momento sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.