The Last of Us è “la più grande storia mai raccontata in un gioco”, per HBO

The Last of Us, la serie HBO in arrivo tra qualche settimana, è uno dei prodotti più attesi dei prossimi mesi.

La serie TV ispirata alla serie di culto di Naughty Dog, che trovate su Amazon anche in versione definitiva, ha dalla sua l’onere di portare con sé una storia amatissima.

Una trasposizione, quella di HBO, che sarà così drammatica da farci piangere ad ogni episodio, come hanno spiegato gli autori recentemente.

E a poche ore dalla pubblicazione dell’ultimo trailer, anche in italiano, un’intervista esclusiva allo showrunner ci dona delle frasi importanti.

In esclusiva per Empire, lo showrunner Craig Mazin (Chernobyl per HBO) ha parlato di come è stato lavorare a The Last of Us insieme a Neil Druckmann.

Il tema è quello dell’adattamento al cinema e in TV dei mondi dei videogiochi, un procedimento che non sempre è riuscito al meglio.

Se ci sono eccezioni come Arcane che avrà anche una seconda stagione, per non parlare di Cyberpunk Edgerunners e Sonic the Hedgehog 2 che ha sbancato il botteghino (tanto da convincere SEGA ad insistere con le sue IP sul grande schermo), non tutti gli show videoludici sono andati a buon fine.

Il motivo, secondo Mazin, è che non sempre i videogiochi sono belli da vedere quanto da giocare, in termini di narrazione e storytelling.

The Last of Us, invece, è un’altra cosa:

«È un discorso chiuso: questa è la più grande storia che sia mai stata raccontata nei videogiochi. […] Non hanno sparato nulla dai loro bulbi oculari. Erano solo persone. E questo, di per sé, è straordinariamente raro nei giochi. Il fatto che l’abbiano mantenuto così radicato e ti ha fatto provare qualcosa davvero: non avevo mai provato niente del genere e gioco ai videogiochi dal 1977.»

Aspettiamo quindi con ansia il 15 gennaio, quando il The Last of Us di HBO arriverà finalmente sui piccoli schermi di tutto il mondo.