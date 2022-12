The Last of Us, il trailer della serie TV doppiato in italiano (e c’è una sorpresa)

La serie HBO su The Last of Us promette di essere uno dei migliori prodotti destinati al piccolo schermo tra quelli ispirati a un videogioco, tanto che ora è stato pubblicato il trailer in italiano.

Lo show racconterà, come ormai saprete fin troppo bene, la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere fedele al capolavoro di Naughty Dog.

Ora, dopo che nel corso del TLOUnaCCXP HBO ha pubblicato un nuovo trailer per l’atteso adattamento della saga, è il turno della versione doppiata nella nostra lingua.

Sky Italia ha infatti pubblicato il trailer italiano della serie di The Last of Us, visionabile poco sopra, in grado di darci un’idea di ciò che ci aspetta.

Da quello che possiamo notare, Joel è doppiato da Lorenzo Scattorin, attore e doppiatore noto per essere la voce al personaggio anche nei videogiochi Naughty Dog, cosa questa che farà la gioia dei puristi.

La descrizione ufficiale resa nota da Sky recita:

Ecco il trailer ufficiale dell’attesissima The Last Of Us, la serie basata sull’acclamato videogioco, con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Creatori della serie e produttori esecutivi, Craig Mazin, vincitore dell’Emmy per Chernobyl, e Neil Druckmann, creatore del videogioco The Last Of Us. La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna.

Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Dal 16 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.