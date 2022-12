The Last of Us, la serie HBO non sarà identica al videogioco

La serie HBO su The Last of Us promette di essere uno dei migliori prodotti televisivi ispirati a un videogioco mai usciti, tanto che i fan sono in trepidante attesa.

Lo show in arrivo a inizio 2023 racconterà la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere quanto più possibile fedele al titolo sviluppato da Naughty Dog.

Pochi giorni fa, in occasione degli appuntamenti del TLOUnaCCXP, HBO ha pubblicato un nuovo trailer per il suo atteso adattamento a serie TV della celebre saga di videogiochi PlayStation.

Ora, come riportato anche da Games Radar, sembra proprio che la visione della serie renderà decisamente più ricca anche l’esperienza videoludica su console, con elementi assenti nel videogioco originale.

I co-creatori dello show televisivo di The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno parlato di come i fan del gioco reagiranno all’imminente serie di HBO, spiegando anche perché renderà ancora più ricca la vostra prossima avventura videoludica.

Mazin ha suggerito che i fan sfegatati del materiale di partenza saranno sorpresi da ciò che verrà mostrato nello show, anticipando quindi sorprese.

«Ho giocato a The Last of Us circa 12 volte. So come finisce. Amo il viaggio. Promettiamo che ci saranno sorprese lungo il percorso. Se avete giocato al gioco, vi assicuro che ci saranno cose che non conoscete e che vi lasceranno a bocca aperta», ha spiegato Mazin.

Druckmann ha aggiunto che ci sono momenti dello show che «non hanno avuto la possibilità» di aggiungere al videogioco uscito in origine su PS3.

L’effetto di chi tornerà a giocare al classico di Naughty Dog per PlayStation dopo aver assistito alla serie sarà quindi molto forte.

Ricordiamo che la serie di The Last of Us arriverà nel corso del 2023: in Italia lo show sarà trasmesso da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.

Se siete curiosi di scoprirne di più su una delle serie più attese sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.